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Зеленский в субботу провел Ставку: говорили о защите энергетики и портов

Суббота, 9 сентября 2023, 14:44

Президент Владимир Зеленский в субботу, 9 сентября провел Ставку главнокомандующего.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Ставка. Реализация плана защиты энергетики и критической инфраструктуры от российских ударов с неба. Защита портов Одесской области и инфраструктуры "зернового коридора".

Детали: Также внимание уделили защите прифронтовых территорий и подготовке к зиме.

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Доклады премьер-министра, Министерства энергетики, Укрэнерго, Укргидроэнерго, НАК "Нафтогаз", Генштаба. "Все поручения розданы. Работа продолжается", - подчеркнул президент.

Украинская правда.

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