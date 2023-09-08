Apple потеряла 200 миллиардов долларов капитализации на фоне возможного запрета iPhone в госсекторе Китая

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Акции корпорации Apple упали почти на 3% в четверг, снизив рыночную стоимость компании почти на 200 миллиардов долларов всего за два дня, поскольку Китай планирует распространить запрет на использование iPhone для государственных учреждений и государственных компаний.

Об этом сообщает Bloomberg.

Акции Apple упали на 6,4% во время худшего двухдневного падения за месяц. Apple является крупнейшим компонентом основных индексов акций США, что способствует более широкой распродаже, частично вызванной рядом проблем в Китае.

Вторая по величине экономика мира падает на фоне продолжающегося кризиса на рынке недвижимости, что угрожает спросу на все, от товаров до потребительской электроники. Производитель iPhone считает Китай своим самым большим внешним рынком и глобальной производственной базой.

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К проблемам Apple добавил рост роста доходности казначейства США, поскольку облигации распродают из-за опасений, что Федрезерву придется усилить борьбу с инфляцией, поскольку экономика США остается устойчивой.

Агентство также отмечает, что если Пекин пойдет на запрет на использование Apple госслужащими, беспрецедентная блокада также может повлиять на несколько других американских технологических компаний, которые полагаются на продажи и производство в Китае.

Напоминаем:

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Правительство США начало официальное расследование нового смартфона Huawei Technologies Co, в котором обнаружен чип, которого там не должно быть, учитывая санкции, введенные против полупроводниковой отрасли Китая и непосредственно против компании.