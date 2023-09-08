УЗ назначила дополнительные рейсы поезда Киев – Львов: график движения

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"Укрзализныця" объявила о назначении дополнительных рейсов поезда №191/192 Киев - Львов.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Поезд будет выезжать из Киева 16 и 17 сентября по действующему расписанию в 7:05 и прибывать во Львов в 17:03. Обратно, из Львова, поезд будет отправляться в те же даты в 13:15 и прибывать в Киев в 22:05.

Также назначаются дополнительные рейсы поезда Интерсити+ №720/719 Киев - Харьков.

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"Поезд отправится из Киева 10 сентября в 23:53 и прибудет в Харьков в 5:04. Из Харькова поезд отправится также 10 сентября в 23:33 и прибудет в Киев в 4:56", - рассказали в УЗ.

Билеты на оба рейса доступны для приобретения в приложении УЗ, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Экономическая правда

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