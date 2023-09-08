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В Лондоне говорят, что атаки РФ на треть уменьшили способность Украины экспортировать зерновые

Пятница, 8 сентября 2023, 12:27 - Европейская правда

В правительстве Великобритании привели цифры, что Россия своими ударами по портам и элеваторам за два месяца на треть уменьшила способности Украины экспортировать зерновые.

Как информирует Bloomberg, пишет "Европейская правда", об этом заявил премьер Риши Сунак.

В коммюнике британского правительства отметили, что российские удары с июля повредили или полностью разрушили по меньшей мере 26 объектов гражданской портовой инфраструктуры, складов, силосов и элеваторов, что уменьшило экспортные возможности Украины примерно на треть.

Таких объемов зерна было бы достаточно для обеспечения продовольственных потребностей около 1 млн человек в течение всего года, отмечает Лондон.

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В офисе премьера также подтвердили, что Великобритания осуществляет наблюдательно-разведывательные полеты в Черном море с целью "сдержать Россию от противоправных ударов по гражданским судам, транспортирующим зерно".

Представитель Риши Сунака заявил, что тот воспользуется "любой возможностью" на саммите G20 донести до главы МИД России Сергея Лаврова, что развязанная Россией война наносит большие проблемы во всем мире.

Напомним, стало известно, что Британия готовит саммит стран, которые страдают от высоких цен на продукты из-за развязанной РФ войны.

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Также сообщалось, что на встрече с лидером Индии Риши Сунак будет призывать его повлиять на РФ в вопросе войны против Украины.

Европейская правда

Британия война зепно Украина
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