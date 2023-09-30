Болгария запретит импорт украинского подсолнечника до декабря

Болгария на два месяца запретит импорт украинского подсолнечника, а после того для импорта из Украины некоторой сельскохозяйственной продукции будет действовать режим лицензирования, согласно предложению Украины к Еврокомиссии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из коммюнике о разговоре министра сельского хозяйства Болгарии Кирилла Ватева с украинским коллегой Николаем Сольским.

Министр Ватев ознакомил украинского коллегу с меморандумом, заключенным между правительством и инициативным комитетом фермеров, предусматривающим запрет на импорт подсолнечника из Украины до конца ноября, отмечается в сообщении.

После этого для пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса должен начать действовать режим лицензирования, который Украина предложила Еврокомиссии и странам-соседям для защиты их внутренних рынков.

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Кроме того, Ватев рассказал, что болгарские производители видят для себя угрозу в импорте украинского подсолнечного масла, сухого молока, меда, сахара и замороженной малины.

Министры договориился начать постоянный обмен данными о торговле сельскохозяйственными продуктами. Эксперты из обоих министерств еженедельно будут обмениваться информацией об импорте и экспорте отдельных групп товаров.

Напомним, после того как парламент Болгарии сначала поддержал отмену запрета на импорт украинской агропродукции после ее завершения на уровне ЕС, фермеры и владельцы перерабатывающих предприятий вывели на дороги технику в знак протеста.

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Министр транспорта Болгарии Тодор Гвоздейков обвинил в подстрекательстве протестов российскую пропаганду.

Европейская правда