Украина согласилась на требования Венгрии, чтобы разблокировать €500 миллионов из военного фонда ЕС

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приостановило статус международного спонсора войны для венгерского OTP Bank, взамен на разблокирование Будапештом 500 млн военной помощи ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что кроме венгерского OTP Bank статус международного спонсора войны также был приостановлен для 5 греческих компаний-перевозчиков - Dynacom Tankers Management, Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD.

Соответствующее решение было принято по результатам переговоров между представителями Агентства и представителями компаний и правительств этих стран о прекращении сотрудничества с РФ.

"Кроме этого, Агентство надеется, что такое решение приведет к разблокированию Венгрией 500 млн евро жизненно необходимой военной помощи ЕС для украинского народа, а также исключит возможность блокирования Грецией будущего пакета санкций ЕС, направленного на уменьшение возможности России продолжать войну", - говорится в сообщении.

В НАПК добавляют, что теперь на портале "Война и санкции", в разделе "Международные спонсоры войны", эти 6 компаний будут иметь временно приостановленный статус.

Полное исключение указанных компаний из перечня будет зависеть от выполнения условий НАПК.

Добавляется, что агентство всегда открыто к сотрудничеству с международным бизнесом и готово провести консультации относительно шагов, необходимых для исключения из перечня.

Экономическая правда.