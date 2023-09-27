"Доступные кредиты 5-7-9%" для ФЛП за 1 день (укр)

Укргазбанк запустив програму кредитування без застави в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Програма орієнтована на підтримку і розвиток мікробізнесу в Україні, а саме на фізичних осіб-підприємців.

Завдяки механізму здешевлення кредитів підприємці зможуть отримати кредит під ставку 15% річних і без застави. Рішення по таким кредитам банк приймає протягом 1 дня.

За умовами нової кредитної програми ФОПи можуть отримати кредити до 1 млн грн на поповнення обігових коштів, наприклад, на закупівлю товарів та сировини, строком від 1 до 2 років.

Для зручності клієнтів кредитні кошти зараховуються на віртуальну картку, якою вони одразу можуть скористатись для розрахунків в торговельній мережі або Інтернет.

Декілька клієнтів вже скористались програмою й отримали прості та швидкі кредити без застави на розвиток власної справи. Першими стали підприємці зі Львова та Івано-Франківська, що працюють у сфері оптової торгівлі будівельними матеріалами.

Завдяки залученим коштам вони зможуть розширити асортимент своєї продукції.

Переваги мікрокредитів в Укргазбанку:

мінімальний пакет документів;

мінімальний пакет документів; заявку можна подати дистанційно без візиту до банку за посиланням ;

заявку можна подати дистанційно без візиту до банку ; застава та порука відсутні;

застава та порука відсутні; швидке прийняття рішення протягом 1 дня.

"Ми розширили можливості підприємців із залучення фінансування, адаптувавши наш мікрокредит під програму "Доступні кредити 5-7-9%". Завдяки чому можемо пропонувати клієнтам-ФОПам фінансування під знижену вдвічі відсоткову ставку на відміну від ставки за стандартним кредитним продуктом", – розповіла Тетяна Корнієнко, директорка департаменту малого та середнього бізнесу Укргазбанку.

Детальніше про мікрокредит від Укргазбанку можна дізнатись у консультантів центру підтримки клієнтів МСБ за номером телефону: 0 800 305 305 або за посиланням.

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "УКРГАЗБАНК". Ліцензія НБУ № 123 від 21.07.1993. Реєстраційний № 183 у Держреєстрі банків.