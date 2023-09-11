Директор столичного "Ледового стадиона" готовится к увольнению после скандала с тендером

Директор государственного предприятия "Центральная учебно-тренировочная база "Ледовый стадион" (Киев) Павел Андреевский готовится к увольнению после скандала с тендером.

Об этом в эфире национального телемарафона президент Национального олимпийского комитета Украины, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"Директор сейчас готовится на увольнение. Я такого не могу простить. Если он не понимает, что в стране война, а он объявляет на 300 млн грн тендер...", - сказал он.

По словам министра, тендер на проведение капитального ремонта зданий "Ледового стадиона" и теннисных кортов был отменен после того, как он связался с Андреевским и призвал это сделать.

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Напоминаем:

Государственное предприятие "Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту "Ледовый стадион" непосредственно подчиняется Министерству молодежи и спорта. Его директором с 2020 года указан Павел Андреевский. С 2020 года Министерство молодежи и спорта возглавляет Вадим Гутцай.

В августе в СМИ появилась информация, что якобы в Киеве во время войны планируют создать Национальный теннисный центр, в связи с чем объявили тендер на ремонт зданий и теннисных кортов почти на 308 млн грн.

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Позже директор "Ледового стадиона" Андреевский заявил, что тендер на проведение капитального ремонта зданий и теннисных кортов был объявлен по ошибке и отменен.

Тендер на "Капитальный ремонт зданий и теннисных кортов с целью создания Национального теннисного центра и приобретение оборудования на проспекте Академика Глушкова, 9 в Голосеевском районе г. Киева на базе ГП "ЦУТБ "Ледовый стадион" был объявлен 29 августа. Стоимость проекта более 307 миллионов гривен. Работы должны закончиться до конца апреля 2025 года. Срок подачи тендерных предложений - до 8 сентября. Аукцион состоится 11 сентября.