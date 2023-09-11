Украина вернула под контроль "вышки Бойко" вблизи побережья Крыма - ГУР
Украина вернула под контроль оккупированные в 2014 году "вышки Бойко".
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.
"Уникальную операцию по установлению контроля над "вышками Бойко" провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш"", - говорится в сообщении.
Во время одной из фаз этой операции произошел бой между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30.
В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить.
Напоминаем:
"Вышки Бойко" - это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море.
Россия оккупировала их в 2014 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, как вертолетные площадки и для размещения средств РЛС.
В конце августа британская разведка сообщала, что между украинскими и российскими морскими и воздушными силами идут бои за стратегически важные газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой - так называемые "вышки Бойко".