На заводе Penoboard в Тернополе произошел масштабный пожар

фото: ДСНС

В ночь на воскресенье произошел масштабный пожар на завод Penoboard в Тернополе.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС и LIGA.net.

В ГСЧС отметили, что в Тернополе продолжается ликвидация масштабного пожара на предприятии, о котором поступило сообщение на номер экстренного вызова "101".

"На место происшествия немедленно были направлены спасатели и тактический пожарный робот из Ровно. В тушении принимают участие 50 спасателей и 15 единиц техники. Ориентировочная площадь горения составляет около 9 000 м. кв. Здание заполнено пенопластом", - сообщили в ГСЧС.

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фото: ДСНС

Добавляется, что по состоянию на 05:45 спасателям удалось локализовать пожар, ликвидация продолжается. Сейчас пострадавших в результате пожара не обнаружено. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Издание LIGA.net отмечает, что пожар в Тернополе произошел именно на заводе компании Penoboard, которая является производителем экструдированного пенополистирола и дистрибьютором строительных материалов.

В общем Penoboard находятся в двух городах Украины - Херсоне и Тернополе.

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Экономическая правда.