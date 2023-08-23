Россия атаковала портовую и промышленную инфраструктуру в Подунавье

фото: сили оборони півдня

Россияне в очередной раз атаковали ударными беспилотниками типа "Shahed-136/131" по зерновым комплексам в Подунавье.

Об этом сообщили председатель Одесской ОГА Олег Кипер и Силы обороны юга в Telegram.

"Этой ночью российские террористы в течение трех часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Цель врага - гражданская инфраструктура региона", - говорится в сообщении.

Председатель ОГА отметил, что в результате ночной атаки есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар, общей площадью 700м2. По состоянию на 6 утра огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилища.

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В Силах обороны юга добавляют, что враг попал в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье. В складских помещениях произошло возгорание, пожар оперативно локализован. Пожарные продолжают работу.

фото: сили оборони півдня

Среди гражданского населения пострадавших нет.

Напомним:

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Ранее, 16 августа, россияне ночью дважды атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, пострадали склады и зернохранилища одного из портов Дуная.