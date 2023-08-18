Курс валют 18 августа: гривня ослабляется третий день подряд

В пятницу, 18 августа, гривня ускорила падение против доллара и евро как на "черном рынке", так и в кассах банков.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua

На 12:30 курс доллара против гривни на "черном рынке" составил 37,77 - 38,11 грн против котировок в 37,63 - 37,88 в четверг. Гривна ослабляется третий день подряд.

На это же время "черный" курс евро также вырос, и составил 41,49 - 41,80 грн против курса 41,25 - 41,64 грн за евро в четверг.

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Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,45 - 38,1 грн (курс на 17 августа - 37,275 - 37,95 грн);

Евро - 40,85 - 41,75 грн (курс на 17 августа - 40,8 - 41,6 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 37,35 - 37,95 грн;

Ощадбанк - 37,35 - 38,25 грн;

Укрэксимбанк - 37,45 - 38,25 грн;

Райффайзен - 37,2 - 38,3 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.

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Экономическая правда