Гетманцев заявил о покушении на заместителя главы налоговой службы

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о покушении на заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура.

Источник: Гетманцев в Telegram

Прямая речь: "Со вчерашнего дня начали просачиваться отдельные слухи, но полиция просила не разглашать до утра никакой информации. До утра.

Поэтому отвечу всем одновременно сейчас.

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Так, вчера в 7.50 произошло покушение на убийство заместителя председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Заказчики - схемщики, потерявшие "бизнес" и перешедшие черту. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска. Низкий поклон профессионалам из Департамента уголовного розыска Нацпола!

Злоумышленники - исполнители задержаны и дают показания на заказчиков".

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