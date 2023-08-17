Киевстар за время войны перечислил в госбюджет более 15 млрд грн налогов и сборов(укр)

Від початку повномасштабної війни національний телеком оператор перерахував до державного бюджету 15,208 млрд грн податків і зборів. У тому числі – 1,4 млрд грн збір за радіочастоти і 53 млн грн військового збору.

Крім сплачених у 2022 – 2023 роках податків, Київстар продовжує фінансувати державні соціальні проєкти.

Так компанія направила 300 млн грн на відновлення цифрової інфраструктури України, виділила 55 млн грн на спеціальне обладнання для посилення кіберзахисту країни, фінансує оснащення інженерно-саперних груп у межах ініціативи "Нам тут жити", забезпечує інтернетом захисні об`єктів цивільної оборони та військові шпиталі, тощо.

Для підтримки українських абонентів мобільного зв`язку телеком оператор протягом повномасштабної війни надав бонусів і послуг без додаткової оплати на суму понад 500 млн грн. Загальна сума допомоги Київстар ЗСУ, абонентам, країні вже понад 1,370 млрд грн.

Крім допомоги ЗСУ та суспільству, Київстар відновлює та розвиває телеком-інфраструктуру України, запроваджує нові технології зв`язку, інвестує в енергонезалежність мобільної мережі.

Так, від початку війни компанія модернізувала понад 10 тисяч базових станцій мережі 4G, що дозволило покращити радіопокриття в понад 3,4 тисячах населених пунктів.

Завдяки професійній роботі співробітників компанії, 93% мережі на підконтрольній Україні території стабільно функціонує і забезпечує українців послугами зв`язку і передачі даних.

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на червень 2023 року обслуговував 24,1 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету".

Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар допомагає абонентам, суспільству і країні долати складнощі військового часу.

Від початку повномасштабної війниі компанія виділила понад 1,370 млрд грн допомоги на гуманітарні потреби ЗСУ, суспільства, абонентів. Єдиний акціонер Київстару – міжнародна Група VEON.

Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.