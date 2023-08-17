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В Дании осудили россиянина за попытку мошенничества с Центробанком на $3,5 миллиарда

Четверг, 17 августа 2023, 09:51 - Игорь Пилипив

Датский суд приговорил россиянина к трем годам заключения и депортации за попытку мошенничества и подделки документов в афере на сумму 3,5 млрд долларов против Центрального банка.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что 53-летний мужчина подделал документы и выдавал себя за представителя инвестиционной компании, чтобы заставить центральный банк выплатить ему деньги. 

По информации полиции, гражданин РФ был арестован в прошлом году после того, как прислал несколько электронных писем и даже лично появился в копенгагенском банке.

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Прокурор назвал этот случай "необычным" и заявил, что центральный банк Дании быстро заподозрил россиянина и связался с полицией, говорится в заявлении.

Экономическая правда.

Дания банк мошенничество РФ
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