В Дании осудили россиянина за попытку мошенничества с Центробанком на $3,5 миллиарда

Датский суд приговорил россиянина к трем годам заключения и депортации за попытку мошенничества и подделки документов в афере на сумму 3,5 млрд долларов против Центрального банка.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что 53-летний мужчина подделал документы и выдавал себя за представителя инвестиционной компании, чтобы заставить центральный банк выплатить ему деньги.

По информации полиции, гражданин РФ был арестован в прошлом году после того, как прислал несколько электронных писем и даже лично появился в копенгагенском банке.

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Прокурор назвал этот случай "необычным" и заявил, что центральный банк Дании быстро заподозрил россиянина и связался с полицией, говорится в заявлении.

Экономическая правда.