В "Сенс Банке" планируют кредитовать по программам "5-7-9%" и "єОселя"

После национализации "Сенс Банк" стремится присоединиться к различным государственным программам поддержки кредитования, в частности, "еОселя" и "5-7-9".

Об этом заявила вр.и.о главы правления банка Елена Зубченко, пишет FinClub.

"Мы сейчас говорим о поддержке экономики. Мы будем участвовать в программе "5-7-9%". Хотим стать их партнерами", - рассказала Зубченко.

По ее словам, среди приоритетов - и программа "єОселя".

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"Касательно ипотеки, мы увидели, что есть команда ипотеки, которая была релоцирована и занималась другими вещами. Мы подумаем, как ее запустить и хорошо, что ее сохранили. По "єОселі" мы так же смотрим и хотели бы присоединиться. Потому что нам хочется поддержать наших граждан, которым нужно дать доступ к жилью", - добавила она.

"Сенс Банк пожалуй из государственных банков одним из самых готовых по имплементации с технологической точки зрения всех государственных программ. И когда будет принято решение (присоединиться. - ред.), проблем технологических не будет", - добавил независимый член наблюдательного совета банка Ростислав Дюк.

С 2022 года деятельность "Сенс Банка", когда он еще принадлежал российским владельцам, была ограничена НБУ, поэтому он не мог участвовать в государственных программах.

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Однако сейчас НБУ постепенно снимает ограничения с активных и пассивных операций уже государственного банка, пишет издание.

"Некоторые ограничения, которые были критичны для нас, уже были сняты. Мы сейчас разговариваем с Нацбанком, постепенно пишем запросы, чтобы можно было проводить больше операций с депозитами и кредитами", - пояснила Зубченко.

По ее словам, "Сенс Банк" пишет обоснования в НБУ по каждому послаблению, к которому они стремятся. "Мы пишем обоснование и объясняем почему нам это нужно. И подтверждаем, что все будет хорошо", - резюмировала она.

Напоминаем:

Руководитель недавно национализированного "Сенс банка" Дмитрий Кузьмин написал заявление об отставке.

Украина стала владельцем 100% акций "Сенс Банка" (бывший "Альфа Банк Украина") 21 июля.

Правительство приняло решение приобрести в полном объеме акции "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну.

Накануне правление Национального банка приняло решение вывести с рынка "Сенс Банк" и обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации финучреждения.

Владельцами прямого существенного участия в банке были ABH Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings S.A. (Люксембург), владельцами опосредованного существенного участия - гражданин РФ и Израиля Михаил Фридман, гражданин РФ и Латвии Петр Авен, гражданин РФ Андрей Косогов.

Экономическая правда