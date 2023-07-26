В НАПК заявили, что идея декларирования в нынешнем виде себя скомпрометировала

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции заявляют, что идея декларирования в нынешнем виде себя скомпрометировала, и что уже вскоре будут реализованы меры, которые помогут вернуть истинную цель декларирования и восстановить доверие к нему.

Об этом заявил заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский во время работы Антикоррупционного форума.

"Электронное декларирование не должно восприниматься как инструмент для уголовного или административного преследования субъектов декларирования. ... Декларация должна стать "дружественной" к декларанту, а ее заполнение не должно занимать много времени. Деятельность Агентства должна концентрироваться на выявлении фактов незаконного обогащения, а не выявлении мелких ошибок. ... Прежде всего, это инструмент для повышения прозрачности и инструмент предотвращения приобретения активов, источники происхождения которых трудно объяснить", - отметил Вишневский

По его словам, внимание НАПК в последние годы концентрировалось нередко на незначительных нарушениях, на незначительных сроках задержки подачи деклараций, на технических ошибках, которые допускают декларанты.

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"Кроме раздражения и отторжения самой идеи декларирования, такая политика Агентства ни к чему другому не приводила", - отметил заместитель председателя НАПК.

Он подчеркнул, что подходы к электронному декларированию, которые существовали все предыдущие годы и существуют сейчас, будут в корне пересмотрены.

"Планируем изменить фокус полных проверок - с внимания к мелким нарушениям, незначительным ошибкам, на выявление именно незаконного обогащения. И таким образом - уменьшить напряжение, неприятие и отторжение со стороны декларантов", - сказал Вишневский.

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Также, по его совам, в НАПК уже введены правила логико-арифметического контроля при проверке деклараций. Пять критериев, которые положены в их основу, позволяют автоматически выявлять как технические ошибки в декларациях, так и ошибки, которые имеют признаки сознательного представления недостоверных сведений.

Кроме того, НАПК работает над автоматизацией процесса проверки.

"Здесь основное препятствие - недостаточная операбельность государственных реестров. На сегодня 39% данных, содержащихся в декларациях, уже могут автоматически проверяться. До конца следующего квартала - мы работаем активно с Минцифрой, Минюстом, другими держателями реестров, должны довести это до 72%", - отметил Вишневский.

К сожалению, по его словам, 28% необходимых для проверки данных, в реестрах отсутствуют.

"Это касается криптовалют, наличных средств, предметов искусства и тому подобного", - рассказал заместитель председателя НАПК.

Напоминаем:

Ранее НАПК запустило счетчик, который отражает количество поданных госслужащими деклараций за 2021 год.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призывает депутатов поддержать законопроект №8071 о восстановлении электронного декларирования в Украине.

В ЄС также советуют Украине после промежуточной оценки по выполнению семи рекомендаций Еврокомиссии восстановить е-декларирование для чиновников.

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