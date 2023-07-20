СБУ разоблачила сотрудницу УЗ, которая помогала России готовить удар по логистическим путям Сил обороны

Сотрудники Службы безопасности задержали должностную должность "Укрзализныци", которая работала на врага и готовила воздушный удар России по логистическим путям украинской армии в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Российские военные привлекли должностное лицо местного подразделения УЗ к сотрудничеству в начале 2023 года. По указанию кураторов она собирала разведданные о местах базирования сил безопасности и обороны в городе Днепр.

"Развединформация потребовалась рашистам для подготовки прицельных воздушных атак по стратегически важным объектам транспортной инфраструктуры Украины. Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и помешали реализации враждебных планов – злоумышленница была своевременно разоблачена и задержана по месту ее жительства", – отметили правоохранители.

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В настоящее время подозреваемая находится под стражей, ей грозит до 8 лет тюрьмы. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напоминаем:

Служба безопасности заблокировала коррупционную схему в Харьковском региональном филиале АО "Укрзализныця", который мог сорвать поставки военной техники на фронт.

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