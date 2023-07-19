В Болгарии хотят вернуть морской порт из-под контроля россиян

Коалиция "Мы продолжаем изменения – демократическая Болгария" (WCC-DB) подала сегодня на рассмотрение парламента страны законопроект, согласно которому подконтрольный российской компании "Лукойл" порт Росенец возвращается в управление Болгарии.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает Novinite.

Законопроект и аргументы в пользу этого решения представили сопредседатели двух партий коалиции Кирилл Петков и Атанас Атанасов, которые хотят прекратить концессию порта, которую продлило на 24 года временное правительство, назначенное пророссийским президентом Руменом Радевым.

"Наше предложение прекратит концессию порта Росенец, которая была безосновательно продлена временным правительством на 24 года", – заявил Петков.

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По его словам, "контроль над этим портом является ключевым для болгарского государства и, в принципе, все ключевые объекты инфраструктуры должны быть под контролем Болгарии – особенно те, что расположены вдоль границы".

Как отмечает издание, Министерство транспорта Болгарии сообщило, что оно может управлять этим портом и не будет иметь никаких проблем с его эксплуатацией, и этот шаг также соответствует регламенту ЕС по санкциям против России.

"Мы годами говорили о том, что болгарское государство должно восстановить контроль над портом Росенец, и теперь, когда РФ объявила Болгарию своим врагом в войне, которую она ведет в Украине, мы принимаем меры, чтобы ограничить возможности для России использовать болгарскую инфраструктуру, которая будет поставлять средства в Москву", – заявил Атанасов.

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Ранее сообщалось, что болгарский экспорт вооружений в 2022 году после начала вторжения России в Украину увеличился на 200%.

Недавно Болгария присоединилась к проекту ЕС, который помогает Украине артиллерийскими снарядами.

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Европейская правда