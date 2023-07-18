"Зерновая сделка": США предоставят Украине 250 миллионов долларов на поддержку фермеров

Руководительница Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр во вторник объявила, что Украина получит дополнительные 250 миллионов долларов на помощь фермерам, которые страдают от блокирования экспорта зерна после полномасштабного вторжения России.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Во время визита в Одессу глава USAID заявила, что новая помощь пойдет на развитие сельскохозяйственной инфраструктуры и расширение других маршрутов экспорта зерна.

Она также призвала правительства других стран и частный сектор предоставить еще 250 миллионов долларов, чтобы помочь фермерам, пострадавшим от действий России, и стимулировать экономику Украины в долгосрочной перспективе.

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Днем ранее Пауэр посетила штаб-квартиру Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, где объявила о выделении более 500 миллионов долларов гуманитарной помощи и передала ГСЧС оборудование на сумму 2,3 миллиона долларов.

Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки". Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы, которая прекратила действовать с понедельника, 17 июля.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит в желание президента Путина продлить действие так называемого "зернового соглашения", и поговорит с ним об этом.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для продолжения "зерновой сделки" у ООН и Турции должна быть политическая воля.

Европейская правда