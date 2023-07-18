Кабмин подал на ратификацию соглашение между Украиной и Канадой о мобильности молодежи

18 июля Кабинет Министров одобрил проект закона "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Канады о мобильности молодежи".

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроектом предлагается ратифицировать соглашение, что позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для практической его реализации. В частности, обеспечить необходимые правовые условия для развития украинско-канадских связей в молодежной сфере. А именно, организовывать обмены молодежью Украины и Канады.

Цель соглашения, дать возможность молодежи путешествовать, временно трудоустраиваться, приобретать жизненный опыт за рубежом. А также - получить лучшее понимание культуры, общества, языка другого государства.

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