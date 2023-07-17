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Кулеба в ООН ведет срочные консультации из-за выхода России из "зерновой сделки"

Понедельник, 17 июля 2023, 20:50 - Европейская правда

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который сейчас находится в Нью-Йорке для участия в мероприятиях ООН, начал срочные консультации в связи с решением России выйти из Черноморской зерновой инициативы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба написал в Twitter.

Глава МИД сказал, что проводит "срочные консультации с партнерами в ООН в Нью-Йорке относительно наших следующих шагов после выхода России из (Черноморской. – Ред.) зерновой инициативы".

"Россия ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить Черноморский зерновой коридор", – добавил он.

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Ранее Кулеба уже сообщал об обсуждении "зерновой сделки" с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной.

Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки".

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки", и поговорит с ним об этом.

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