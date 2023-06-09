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Отключения света из-за подрыва Каховской ГЭС все же возможны - ДТЭК

Пятница, 9 июня 2023, 11:51

В ДТЭК не исключают возможные отключения света из-за подрыва Каховской ГЭС. 

Об этом сообщает Штаб ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"Ситуация в энергосистеме остается непростой, а вечером в связи с ограниченным количеством энергоблоков в работе может возникать дефицит мощности", - отметил Сахарук.

По его словам, энергетическая система Украины сейчас приспосабливается к уменьшению объема воды, которая сбрасывается в Каховское водохранилище, и обеспечению достаточного уровня мощностей благодаря тепловым электростанциям (ТЭС).

При этом, утром 9 июня оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" сообщает, что в предыдущие сутки для балансировки энергосистемы использовалась аварийная помощь из Румынии и Польши. Общий объем помощи составил 1200 МВт-ч.

"Гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью, чтобы уменьшить последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС. Продолжается летняя ремонтная кампания на энергоблоках тепловых электростанций", - пояснили в Укрэнерго.

Напоминаем:

7 июня 2023 года из-за недостаточности общей мощности украинских электростанций для покрытия вечернего пика потребления энергосистема Украины с 20:00 до 23:00 принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии.

ДТЭК Укрэнерго электроэнергия
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