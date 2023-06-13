Ущерб окружающей среде из-за обстрелов россиянами военных объектов в прошлом году достиг 300 млрд

Ущерб окружающей среде вызван бомбардировкой россиянами военных объектов в 2022 году оценивается в 298 миллиардов гривень.

Об этом заявил представитель Управления по экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны майор Владислав Дудар, передает Military Media Center.

Соответствующая оценка, учитывающая загрязнение территорий и выбросы в атмосферу, была проведена в рамках работы совместной рабочей группы с участием специалистов Минобороны и Министерства окружающей среды.

"За этот год (2023 – ред.) мы провели обследование около 40 объектов, и соответствующие расчеты сейчас проводятся Госэкоинспекцией", - добавил Дудар.

По всем фактам бомбардировок военная прокуратура и СБУ зарегистрировали соответствующие уголовные производства.

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Российские оккупанты теперь регулярно подрывают гидротехнические сооружения на территориях, где контратакуют украинские войска.