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Враг теперь ежедневно подрывает дамбы там, где контратакуют ВСУ - Минобороны

Вторник, 13 июня 2023, 16:09

Российские оккупанты теперь регулярно подрывают гидротехнические сооружения на территориях, где контратакуют украинские войска.

Об этом заявил представитель Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины майор Владислав Дударь.

"Они сейчас ежедневно взрывают в разных населенных пунктах малые гидротехнические сооружения", - сказал представитель Минобороны.

Как сообщил Дударь, российские войска заминировали большое количество гидротехнических сооружений Запорожской и Херсонской областей.

Он отметил, что последствия этих действий пока не масштабные, от каждого такого подрыва страдают сельскохозяйственные угодья одного-двух поселков. Однако это происходит регулярно.

Напоминаем:

Ущерб окружающей среде из-за атаки оккупантов по военным объектам только в 2022 году оценивают в 298 млрд гривен.

За этот 2023 год обследовано около 40 объектов. Сейчас Госэкоинспекция проводит соответствующие расчеты

Только в результате подрыва Каховской плотины подтоплены около 1300 га сельскохозяйственных земель Херсонской области.

Каховская ГЭС Россия Минобороны
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