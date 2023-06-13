Руководители ГНС Кировоградщины попались на миллионных взятках с предпринимателей

ГБР разоблачило двух должностных лиц налоговой службы Кировоградщины на сделках при регистрации налоговых накладных.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

На схемах обогащения на предпринимателях попались начальница отдела контроля за возмещением НДС совместно с начальницей отдела работы с рисками налоговой службы в Кировоградской области.

Взятки требовали за не препятствование бизнесу. Кроме того, деньги получались за "ручную" разблокировку налоговых накладных.

ГБР не называет точных сумм, которые взяточники требовали с бизнеса, однако заявляет о "миллионных сделках".

"Работники ГБР провели обыски по месту жительства и работы фигуранток. Во время следственных действий найдено в разных валютах миллионы гривен", - отмечают в Государственном бюро расследований.

"Налоговики воспользовались негативной тенденцией массовой блокировки налоговых накладных и отнесения их к критериям рискованности налогоплательщика. Они заставляли руководителей предприятий "покупать" услуги "ручного режима" регистрации налоговых накладных. "Такса" составляла 1% от общей суммы", - говорится в сообщении.

Одна из фигуранток была задержана "на горячем" во время получения оговоренной суммы, ей сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о сообщение другой налоговицы о подозрении по этой же статье.

Событие прокомментировал председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Минус руководство еще одной области ГНС. Плюс еще одна область на перезагрузку. Основания те же самые. Жизнь налоговиков не учит. Честно, откровенно разочарован уровнем восприятия новой реальности старыми чиновниками", - отметил он.

Напоминаем:

В марте Европейская Бизнес Ассоциация обнародовала заявление о том, что проблема возмещения НДС и блокировки налоговых накладных так и не была снята. Большинство налоговых накладных, которые были заблокированы в течение октября 2022 года, предприниматели не смогли обжаловать даже в административном порядке.

Блокировка налоговых накладных коснулась более 40% активного бизнеса.

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