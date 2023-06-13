Подрыв Каховской ГЭС готовился РФ на уровне законодательства - советник Зеленского

За несколько дней до разрушения плотины Каховской ГЭС было принято постановление правительства РФ, которое может оказаться убедительным доказательством причастности РФ к этой катастрофе.

Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в комментарии изданию Newsweek.

По словам Устенко, за неделю до разрушения плотины - 30 мая, российские власти приняли постановление, направленное на "обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, на Херсонщине и Запорожье.

Устенко обратил внимание, что атака на Каховскую ГЭС произошла точно так, как были описаны "несчастные случаи" в официальном документе, связанном с постановлением.

"Документ предусматривает, что до 1 января 2028 года запрещается расследование аварий на гидротехнических сооружениях, произошедших в результате военных действий, диверсий и террористической деятельности. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, оно вступило в силу со дня опубликования", - отмечается в сообщении.

"Конечно, совпадения случаются. Но когда российское правительство принимает специальное постановление об особом режиме на особых территориях в случае особых аварий на гидротехнических объектах, это выглядит подозрительно", - добавил он.

Россия утверждает, что не стоит за происходящим на Каховской ГЭС, но, как отметил Устенко, нужно иметь "очень яркое воображение", чтобы поверить в то, что принятие постановления за несколько дней до разрушения плотины было совпадением.

"Похоже, что это может быть доказательством, когда постановление было подписано российским премьер-министром 30 мая и вступило в силу на следующий день. А через неделю произошла крупнейшая гидроэнергетическая катастрофа на Херсонщине", - отметил советник президента Украины.

"Более того, пункт 10 этого законодательства запрещает любое расследование таких аварий до 1 января 2028 года", - подчеркнул Устенко.

"Что это, если не дымящийся пистолет террористов?", - добавил он.

По словам советника президента, общие убытки от разрушения плотины Каховской ГЭС составляют миллиарды долларов.

Читайте также: Без воды. Как катастрофа на Каховской ГЭС может уничтожить овощеводство Юга