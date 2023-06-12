Рада провалила правительственный законопроект о присоединении МГУ к Оператору ГТС Украины

Верховная Рада не смогла принять правительственный законопроект № 9311 о "поглощении" компанией "Оператор ГТС Украины" своей материнской компании - АО "Магистральные газопроводы Украины".

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.



Как следует из карточки законопроекта, за него отдали голоса 216 народных депутатов.

"В сессионном зале не прошел абсолютно бестолковый правительственный законопроект 9311 о "поглощении" частным ООО "Оператор ГТС Украины" государственного АО "Магистральные газопроводы Украины", - отметил Кучеренко.

Как утверждает депутат, законопроект получил отрицательное заключение юруправления Верховной Рады.

В то же время, несмотря на то, что документ был зарегистрирован 19 мая, на сайте ВР не обнародовано ни одного сопроводительного документа, включая заключение юридического управления.

Ранее законопроект раскритиковал бывший руководитель "ОГТСУ" Сергей Макогон. Он назвал его "профанацией, а не реформой".

По словам Макогона, этот законопроект не приводит к выполнению обязательств Украины перед Международным валютным фондом (МВФ). В обязательствах четко прописано, что "ОГТСУ" должен быть передан в Минэнерго, а также должен быть принят новый устав "ОГТСУ", который должен предусматривать создание независимого наблюдательного совета в "ОГТСУ", сказал он.

По мнению Макогона, главная цель этого законопроекта - создать видимость реформы перед международными донорами и сохранить контроль и статус-кво в управлении "ОГТСУ". Минэнерго просто пересаживает нужных людей на нужные места руками Кабмина и народных депутатов, заявил Макогон.

Напомнаем:

Кабинет министров 19 мая одобрил и зарегистрировал в Раде законопроект по оптимизации структуры собственности Оператора ГТС, который предусматривает переход к модели единой компании путем присоединения "Магистральных газопроводов Украины" (МГУ) к Оператору ГТС.

Как утверждают в Минэнерго, этот законопроект вводит усовершенствованную модель корпоративного управления путем присоединения "МГУ" к "ОГТСУ", после чего структура корпоративного управления приобретет новый вид: "Минэнерго - Оператор ГТС (с независимым наблюдательным советом и коллегиальным исполнительным органом)".

19 мая народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") сообщил, что решение Кабмина по предыдущей версии законопроекта будет отменено, и взамен будет принята обновленная версия.

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