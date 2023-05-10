В Twitter появятся звонки и зашифрованные сообщения

Генеральный директор Twitter Илон Маск заявил о новых функциях, которые вскоре появятся на платформе, в частности - возможность звонков и обмена зашифрованными сообщениями.

Об этом он сообщил в своем блоге в Twitter.

После последнего обновления пользователи получили возможность ответить в личные сообщения на любой твит из треда, а не только на недавние, и использовать любую реакцию эмодзи.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.



Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if… May 9, 2023

Маск заявил, что первая версия зашифрованной личной переписки сообщений будет доступна в Twitter со среды, после чего сложность шифрования "будет быстро расти". Он не уточнил, будут ли звонки также зашифрованы.

"Вскоре появится голосовой и видео чат из вашей рубрики к любому на этой платформе, поэтому вы сможете общаться с людьми в любой точке мира, не давая им свой номер телефона.