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В Twitter появятся звонки и зашифрованные сообщения

Среда, 10 мая 2023, 20:24 - Экономическая правда

Генеральный директор Twitter Илон Маск заявил о новых функциях, которые вскоре появятся на платформе, в частности - возможность звонков и обмена зашифрованными сообщениями.

Об этом он сообщил в своем блоге в Twitter.

После последнего обновления пользователи получили возможность ответить в личные сообщения на любой твит из треда, а не только на недавние, и использовать любую реакцию эмодзи. 

Маск заявил, что первая версия зашифрованной личной переписки сообщений будет доступна в Twitter со среды, после чего сложность шифрования "будет быстро расти". Он не уточнил, будут ли звонки также зашифрованы.

"Вскоре появится голосовой и видео чат из вашей рубрики к любому на этой платформе, поэтому вы сможете общаться с людьми в любой точке мира, не давая им свой номер телефона. 

Экономическая правда
Укр / Рус
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