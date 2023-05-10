В Twitter появятся звонки и зашифрованные сообщения
Генеральный директор Twitter Илон Маск заявил о новых функциях, которые вскоре появятся на платформе, в частности - возможность звонков и обмена зашифрованными сообщениями.
Об этом он сообщил в своем блоге в Twitter.
После последнего обновления пользователи получили возможность ответить в личные сообщения на любой твит из треда, а не только на недавние, и использовать любую реакцию эмодзи.
With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023
Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…
Маск заявил, что первая версия зашифрованной личной переписки сообщений будет доступна в Twitter со среды, после чего сложность шифрования "будет быстро расти". Он не уточнил, будут ли звонки также зашифрованы.
"Вскоре появится голосовой и видео чат из вашей рубрики к любому на этой платформе, поэтому вы сможете общаться с людьми в любой точке мира, не давая им свой номер телефона.