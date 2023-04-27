Новости 27 апреля: НБУ улучшил прогноз по инфляции и ВВП, государство должно пенсионерам 43 млрд

Об инфляции. Национальный банк принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25% и улучшил прогноз инфляции на 2023 год – с 18,7% до 14,8%.

О ВВП. Национальный банк улучшил прогноз восстановления экономики Украины в этом году с 0,3% до 2%, учитывая быстрое восстановление энергосистемы.

О БПЛА. Польша по просьбе украинской стороны упростила экспорт дронов в Украину - решение вступит в силу с пятницы, 28 апреля.

О Нафтогазе. НАК "Нафтогаз" ожидает получить из государственного бюджета 327 млрд грн в этом году, причем львиная доля этой суммы – компенсации за льготные тарифы для населения.

О "долге" пенсионерам. Украина по решению судов должна выплатить пенсионерам 43,1 миллиарда гривен по более чем 330 тысячам проигранных делам.

Эксклюзивы ЭП

Как Китай стал главным поставщиком России компонентов для оружия

Китай не разжигает и не зарабатывает на войне, говорит Си Цзиньпин. ЭП доказывает обратное.

Долг перед Китаем, черная дыра в "Нафтогазе" и нерыночные тарифы. Минфин бьет тревогу относительно нехватки средств

Министерство финансов предупреждает власти о рисках потери бюджетом в сотни миллиардов гривен. И пока никто не хочет решать эти проблемы.