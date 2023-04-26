В Риме началась конференция по восстановлению Украины: присутствуют топ-чиновники обеих стран

В Риме началась двусторонняя конференция по восстановлению Украины, на которой присутствуют премьеры и другие ключевые чиновники Украины и Италии.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

В мероприятии принимают участие премьер Италии Джорджия Мелони и премьер Украины Денис Шмыгаль, также итальянские вице-премьеры Антонио Таяни и Маттео Сальвини и другие; от Украины привлечены также глава МИД Дмитрий Кулеба, министр экономики Юлия Свириденко.

Первые события начались с 8:45 утра. Сессия за закрытыми дверями состоит из семи тематических обсуждений, предназначенных различным сферам: инфраструктура и транспорт, энергетика и окружающая среда, сельское хозяйство, здравоохранение, сервисы и цифровая инфраструктура, авиация и космос, металлургия.

После них открылась пленарная сессия с участием международных финансовых учреждений.

Министр иностранных дел Антонио Таяни отметил, что восстановление – это тот вопрос, где Италия и вся Европа должны продемонстрировать поддержку Украины. "Это важно, потому что Украина будет важной составляющей ЕС и единого рынка... Восстановление начинается уже сейчас и мы хотим быть в первых рядах, закладывая основу для нее", – отметил он.

Вице-президент Европейского инвестиционного банка Джельсомина Виготти отметила, что только на насущные потребности Украины нужно 14 млрд долларов, и что стоит сфокусироваться на тех инвестициях, которые нельзя откладывать "до победы", чтобы экономическая ситуация не ухудшалась еще больше.

Выступления высших должностных лиц – Джорджии Мелони и Дениса Шмыгаля – запланированы в итоговой части конференции.

Немецкие чиновники ранее также отмечали, что в своей поддержке для восстановления разрушенной инфраструктуры Украины Берлин будет исходить из того, что впоследствии она будет общей европейской.

Предыдущая международная донорская конференция, которая имела целью поддержать Украину на фоне постоянных российских атак по критической инфраструктуре, состоялась в декабре 2022 года в Париже с участием более 45 стран и 20 международных организаций.