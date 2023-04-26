Постоянные представители стран-членов Европейского Союза перенесли на пятницу голосование о продлении беспошлинного ввоза товаров из Украины еще на год.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" стало известно от европейского дипломата, занимающего высокую должность, сообщает "Европейская правда".

В среду в Брюсселе на заседании постоянных представителей ЕС обсуждали, следует ли продлить действие беспошлинного импорта украинских товаров до июня 2024 года.

"Обсуждение состоялось с последующим принятием решения провести голосование на заседании в пятницу", – сообщил агентству европейский дипломат.

Как известно, в последние недели проблемным вопросом стал запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции пятью странами ЕС, в частности, Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией.

В связи с этим 19 апреля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести временный запрет – до 5 июня – на импорт в эти пять стран украинской кукурузы, пшеницы, рапса, подсолнечника и подсолнечного масла.

В среду третий раунд переговоров Еврокомиссии с министрами сельского хозяйства пяти стран завершился неудачей. Еврокомиссию начало раздражать то, что страны все больше расширяют список украинских продуктов, импорт которых они хотят запретить.

В мае прошлого года Совет ЕС принял решение отменить на год все пошлины и квоты на экспорт из Украины в связи с полномасштабным вторжением России, чтобы поддержать украинскую экономику.

Европейская комиссия одобрила официальное предложение продлить действие автономных торговых мер для Украины еще на один год в феврале этого года.