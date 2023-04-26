ЕС проложит через Арктику оптоволоконный кабель для обмена данными с Японией

Европейский Союз начинает выделять финансирование на строительство нового оптоволоконного кабеля под названием Far North Fiber, который будет соединять страны ЕС с Японией через Арктику.

Об этом в комментарии японскому NHK сказал Стефан Крамер, советник по цифровой политике в представительстве ЕС в Японии.

По его словам, финансирование для проекта составит более 3 млн евро, в его реализации будут участвовать компании из Японии, США и Финляндии.

Как сообщало Reuters, на первых этапах к проекту хотели привлечь российскую компанию "МегаФон" и прокладывать кабель вдоль арктического побережья России. В 2021 году от идеи отказались – из-за того, что Россия не хотела давать разрешение на прокладку кабеля через свои территориальные воды, а впоследствии геополитическая ситуация радикально изменилась.

Кабель будет пролегать через североамериканскую часть Северного Ледовитого океана, соединяя северную Финляндию и Норвегию с Аляской, а также северным островом Японии Хоккайдо. На картах можно видеть ветку также до Ирландии.

В Far North Fiber отмечают, что сейчас кабелей для передачи данных между Японией и Европой три: один – через Тихий океан, континентальную часть США и Атлантический океан, второй – через Ближний Восток, Индийский океан и Юго-Восточную Азию. Еще один пролегает через территорию России.

По проекту, новый кабель должен обеспечить передачу данных на 20% быстрее, чем маршруты через Тихий океан и Ближний восток.

Завершить обследование маршрута прокладки должны до 2024 года, ориентировочное завершение строительства планируют на 2026 год.

Напомним, общественные вещатели Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии по выводам совместного расследования предполагают, что российские военные суда и гражданские "корабли-призраки" в Балтийском и Северном морях собирают данные для диверсий против ветровых электростанций, газопроводов и кабелей связи.

16 марта НАТО и ЕС провели первое заседание, посвященное учреждению новой Целевой группы по вопросам устойчивости критически важной инфраструктуры на фоне российской угрозы.