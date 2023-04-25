Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"

Министерство обороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки", там заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали Севастополь, использовав "зерновые коридоры".

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: В российском Минобороны утверждают, что 23 марта и 24 апреля Украина якобы осуществила атаки на пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь и гражданской инфраструктуры Крыма, использовав гуманитарные коридоры, задействованные для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

В министерстве также заявили, что украинские безэкипажные катера якобы были запущены из акватории порта Одессы, определенного для реализации "черноморской инициативы".

Таким образом, считают в Минобороны РФ, Украина якобы "поставила под угрозу очередное продление "зерновой сделки" после 18 мая этого года".

Что этому предшествовало: