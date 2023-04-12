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Почти 40% украинских беженцев в Польше планируют там остаться – опрос

Среда, 12 апреля 2023, 16:18 - Алексей Павлыш

38% украинских беженцев останутся в Польше, 7% планируют переехать из Польши в другую страну, 55% вернутся в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты мартовского опроса, проведенного международным агентством по трудоустройству Gremi Personal.

Из 55% опрошенных, которые заявили о планах вернуться в Украину большинство - 82% - говорят, что приедут в Украину после победы. 8% ответили, что собираются домой уже этой весной, 6% планируют вернуться летом, и 4% - осенью.

В опросе приняли участие 1270 украинцев, находящихся в Польше с 24 февраля. Опрос проводился в течение марта 2023 года.

Отмечается, что настроения украинцев заметно изменились за последние полгода. Так, в октябре 2022 года всего 17% респондентов ответили, что не планируют возвращаться в Украину, 22,4% имели целью поехать домой в ближайшие 3 месяца, 35% готовились остаться в Польше минимум на год и 25,6% планировали вернуться как только закончится война.

"Некоторым людям уже некуда возвращаться, в основном, это люди с Востока и Юга Украины, чьи дома уничтожены российскими оккупантами. Многие люди уже адаптировались в Польше, устроились на работу и отдали детей в польские школы.

Некоторые женщины построили отношения с поляками и уже не хотят расставаться", - прокомментировала директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

В компании добавили, что еще один фактор, который повлиял на планы украинцев остаться - это открытие украинских бизнесов в Польше.

"Начиная со второй половины прошлого года, более 10 тыс украинских компаний открылись в Польше, которые стремятся нанимать на работу украинцев. Поэтому у высококвалифицированных специалистов, которые из-за войны были вынуждены работать на простых работах, появляется возможность занимать хорошие должности и получать польские зарплаты.

Большинство украинцев, находящихся в Польше длительное время, изучают или уже выучили польский язык, что также открывает новые горизонты на рынке трудоустройства", - говорится в сообщении.

 

Берзневский опрос показывает, что только 10% украинцев не стремятся выучить польский язык, столько же сказали, что уже изучили его в совершенстве. 30% респондентов уже могут свободно общаться, а 50% - в процессе изучения, но признаются, что им трудно дается.

 

Польша приняла больше всего украинцев среди всех стран с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину - здесь живут около 2 миллионов украинцев. Идентификационный номер PESEL получили 1,5 миллионов наших граждан. По данным управления социального страхования ZUS, официально трудоустроены уже 739 тыс украинцев.

Экономическая правда

Украина Польша работа миграция война
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