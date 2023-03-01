Военная помощь США для Украины уже превысила расходы на 9 лет конфликта в Афганистане
Среда, 1 марта 2023, 20:15 -
Общая сумма военной помощи предоставленной США Украине с начала полномасштабного вторжения превысила сумму расходов в Афганистане в 2001-2010 годах.
Об этом свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики.
По данным аналитиков, военная помощь Украине уже составляет 46,6 млрд дол.
Расходы на Афганистан с 2001 по 2010 годы составили 43,4 млрд дол.
Также исследователи приводят данные по расходам США на:
- Вьетнамскую войну в 1965-1975 годах – 90,9 млрд долл;
- войну в Ираке с 2003 по 2010 годах – 125,1 млрд долл;
- войну в Корее с 1950 по 1953 годы – 138,2 млрд долл.
Следует отметить, что военная помощь Украине не включает в себя оружие и военное снаряжение.
Экономическая правда