Новости 28 февраля: ОЭСР открывает офис в Киеве, Metro в перечне международных спонсоров войны

Об оружии. Компоненты западного производства в оружии, которое Россия использует в войне против Украины и для совершения военных преступлений, поставляются в страну-агрессора в течение месяцев после полномасштабного вторжения.

О пенсиях. Украинцам с наименьшими пенсиями в марте повысят выплаты почти на 20% - для этой категории пенсионеров индексация будет проводиться впервые.

О водительских правах. С 28 февраля украинцы получили возможность обменять свое водительское удостоверение в Чехии, до сих пор среди стран ЕС это было возможно только в Польше.

Об ОЭСР. Офис Организации экономического сотрудничества и развития начнет свою работу в Киеве с 1 марта.

О Metro. Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны компанию Metro Cash & Carry из-за решения руководства компании продолжать деятельность в России.

Эксклюзивы ЭП

Ракеты не кончаются. Как Россия продолжает собирать высокоточное оружие из западных микрочипов

Западные компоненты двойного назначения продолжали поступать в Россию еще долгое время после ее полномасштабного вторжения в Украину. Они и сейчас используются в российском оружии. Об этом свидетельствует новое исследование.