Новости 28 февраля: ОЭСР открывает офис в Киеве, Metro в перечне международных спонсоров войны
Об оружии. Компоненты западного производства в оружии, которое Россия использует в войне против Украины и для совершения военных преступлений, поставляются в страну-агрессора в течение месяцев после полномасштабного вторжения.
О пенсиях. Украинцам с наименьшими пенсиями в марте повысят выплаты почти на 20% - для этой категории пенсионеров индексация будет проводиться впервые.
О водительских правах. С 28 февраля украинцы получили возможность обменять свое водительское удостоверение в Чехии, до сих пор среди стран ЕС это было возможно только в Польше.
Об ОЭСР. Офис Организации экономического сотрудничества и развития начнет свою работу в Киеве с 1 марта.
О Metro. Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны компанию Metro Cash & Carry из-за решения руководства компании продолжать деятельность в России.
Эксклюзивы ЭП
Ракеты не кончаются. Как Россия продолжает собирать высокоточное оружие из западных микрочипов
Западные компоненты двойного назначения продолжали поступать в Россию еще долгое время после ее полномасштабного вторжения в Украину. Они и сейчас используются в российском оружии. Об этом свидетельствует новое исследование.
Третья неделя со светом, но радоваться рано. В каком состоянии энергетическая система Украины?
Последние недели украинцы проводят со светом, но Кремль все еще хочет уничтожить энергосистему Украины. За счет чего население получает электричество почти без перебоев и какие вызовы еще впереди?