Белый дом дал госучреждениям месяц на удаление TikTok

Белый дом в понедельник дал государственным учреждениям 30 дней на то, чтобы они удалили из федеральных устройств и систем китайское приложение TikTok.

Соответствующее указание дала директор Управления по управлению и бюджету Шаланда Янг в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Это решение было принято с целью обеспечения безопасности американских данных. Запрет, предложенный Конгрессом в конце прошлого года, последовал за аналогичными действиями Канады, ЕС, Тайваня и более чем половины американских штатов.

Компания TikTok, принадлежащая ByteDance, заявила, что опасения подогреваются дезинформацией, и отрицает использование приложения для шпионажа за американцами.

В декабре Конгресс США проголосовал за запрет федеральным служащим использовать китайское приложение на государственных устройствах и дал администрации Байдена 60 дней на издание распоряжений для ведомств.

Голосование стало последним действием американских законодателей в контексте прекращения деятельности китайских компаний на фоне опасений национальной безопасности, что Пекин может использовать их для шпионажа за американцами.

Многие правительственные учреждения, включая Белый дом, Министерство обороны, Министерство внутренней безопасности и Государственный департамент, запретили TikTok на правительственных устройствах еще до голосования.