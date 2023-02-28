Полет на украинском самолете "Мрія" уже доступен в Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator 27 февраля представил возможность совершить виртуальный полет на украинском транспортном самолете Ан-225 "Мрія", который Россия уничтожила год назад. Средства от продажи приложения пойдут на восстановление крупнейшего в мире самолета.

Источник: ГП "Антонов" (ANTONOV Company)

Дословно: "Мрия" поднимается в небо! Легендарный Ан-225 "Мрия" расправляет крылья. Но пока во всем своем цифровом величии. Сегодня, 27 февраля, Microsoft Flight Simulator официально представил новое DLC для Microsoft Flight Simulator – Ан-225 "Мрия". Попробовать полет на крыльях "Мечты" можно прямо сейчас – релиз уже доступен для ПК".

Детали: Отмечается, что проект стал возможным благодаря слаженной и интенсивной работе команды Microsoft Flight Simulator совместно с проектной командой ГП "АНТОНОВ", активному содействию Михаила Федорова и Министерства цифровой трансформации Украины, поддержке и экспертизе украинских пилотов и инженеров, которые помогли сделать поведение самолета более реалистичным.

Командир экипажа Ан-225, шеф-пилот Дмитрий Антонов и пилоты Кирилл Волегов, Евгений Башинский, штурман Сергей Нечаев могли протестировать цифровую "Мечту" на реалистичность полета.

Дословно: "Восстановление авиалегенды было непростым и длительным процессом, над которым работали несколько квалифицированных команд со всего мира. Много часов работы разработки модели, запись звука, подробный дизайн – все для того, чтобы каждый смог максимально реалистично почувствовать себя в роли пилота крупнейшего в мире самолета, услышать звук его двигателей, осмотреть кабину и грузовую рампу.

Мы очень благодарны за решение компании Microsoft направить все средства от продажи дополнения "Mryia add-on" в Microsoft Flight Simulator на специальный счет ГП "АНТОНОВ" для восстановления Ан-225".