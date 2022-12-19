Новости 19 декабря: отключение света по 10 часов стали реальностью, НБУ "напечатал" еще 15 миллиардов

Об электроэнергии. На 11:00 понедельника, 19 декабря, в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация, в 10 областях продолжаются аварийные отключения света, а восстановление может занять "длительное время".

В Киеве практически полностью отключают все три группы одновременно – графики не работают, а света может не быть по 10 часов.

О цене на газ. Министры энергетики стран Европейского Союза договорились об установлении предельной цены на газ.

Об эмиссии. Национальный банк осуществил эмиссию еще 15 млрд грн путем приобретения государственных облигаций у правительства. Таким образом НБУ выкупил облигации правительства на всю согласованную в этом году сумму (400 млрд грн).

О метро. Со вторника, 20 декабря, в Киеве возобновят работу две станции метро - "Майдан Независимости" и "Крещатик", которые были закрыты с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале.

О Маске. В воскресенье миллиардер Илон Маск запустил голосование в своем блоге и спросил подписчиков, следует ли ему покинуть пост гендиректора Twitter - более половины ответили "да".

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Стратегия – пройти зиму. Как промышленные предприятия выживают без электроэнергии

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Что происходит с ключевыми секторами украинской экономики в условиях отключения электричества и как это повлияет на жизнь страны в 2023 году?