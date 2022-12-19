В Украину импортировали более 200 тысяч "льготных" генераторов

Украинцы и бизнес ввезли в Украину более 200 тысяч генераторов по нулевому налогу на добавленную стоимость и ставке пошлины, что заработало в ноябре.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Так, на сегодня 19 декабря в Украину на льготных условиях с применением нулевого НДС и пошлины было импортировано 235,9 тысячи генераторов.

Существенное большинство, 92% (217,3 тысячи) из них завезли юридические лица, то есть бизнес. Остальные 8% (18,6 тысяч) были завезены физическими лицами.

В целом за 2022 год в Украину завезли 510,3 тысяч генераторов.

Напоминаем:

В начале ноября Кабмин утвердил постановление, согласно которому от уплаты НДС и въездной пошлины будут освобождены важные для прохождения отопительного сезона товары.

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