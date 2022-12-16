Новости 16 декабря: последствия ракетной атаки по энергообъектам, новые санкции ЕС против России

О последствиях ракетной атаки РФ. Ракетная атака РФ утром 16 декабря привела к повреждению ориентировочно 9 объектов генерации и ограничила производство атомных станций.

В результате массированного ракетного удара РФ по энергоинфраструктуре Украины 16 декабря есть попадания - наибольшие поражения получили северный, южный, и центральный регионы. Режим чрезвычайной ситуации был введен только для участников рынка электроэнергии.

Вечером "Укрэнерго" заявило о прекращении действия чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины.

О ситуации с водой и теплом в Киеве. Треть жителей столицы имеют тепло- и водоснабжение, городские службы работают над тем, чтобы до утра вернуть всем киевлянам тепло и воду.

Из-за ракетного обстрела были повреждены энергообъекты ДТЭК Киевские электросети, питающие один из объектов водоканала и часть жителей Троещины - по состоянию на вечер работу поврежденных энергообъектов восстановили.

О санкциях ЕС против России. Совет ЕС утвердил в пятницу девятый пакет новых санкций, направленных на усиление давления на Россию в связи с ее войной против Украины.

О финансовой поддержке Украины. Совет директоров Международной финансовой корпорации (IFC), которая входит в структуру Всемирного банка, поддержал программу финансирования украинского бизнеса на 2 млрд долл.

ВИДЕО ДНЯ

Всемирный банк 16 декабря объявил о создании многостороннего трастового фонда для поддержки правительства Украины в мероприятиях по обеспечению критически важных потребностей государства в нынешних условиях войны и дальнейшее восстановление.

О реформе "10-10-10". В Национальном банке Украины считают слишком рискованной идею провести радикальную налоговую реформу во время войны, поскольку это может привести к существенной нехватке средств и к большим объемам эмиссии гривни.

Эксклюзив ЭП

Двигатели для Байракторов: как Украина помогает Турции производить сверхсовременные ударные беспилотники

Украинские предприятия собирают двигатели для турецких крылатых ракет, вертолетов и беспилотников. Как это стало возможным и какие проекты, кроме строительства завода, Baykar планирует в Украине? (укр)