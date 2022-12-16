Фридман избавился от своих активов в Дании и Польше в обход санкций - расследование

Российский олигарх Михаил Фридман в обход санкций ЕС избавился от ряда своих европейских активов: продал ИТ-бизнес в Дании и продовольственную компанию в Польше.

Об этом говорится в расследовании "Схем" (Радио Свобода).

Это позволило вывести эти, в которые в течение последних двух лет было инвестировано более полумиллиарда евро, активы из-под потенциальной конфискации Евросоюзом в пользу Украины.

Так, 1 апреля 2022-го года мальтийская PHM Investments Europe Limited, одним из бенефициарных владельцев которой является Фридман, отчудила акции датской компании "PHM Danish Topco ApS" (сейчас - "EET Group Holdings ApS"). Компания является крупным ИТ-дистрибьютором, и в начале года PHM Investments инвестировала в этот ИТ-бизнес почти 250 млн евро.

Продажа акций состоялась через месяц после наложения Евросоюзом санкций на Фридмана и его бизнес-партнера Петра Авена 28 февраля.

Также после введения санкций PHM Investments отчудила акции еще одной компании - PHM SF Dutch Topco B.V., которая владела польским производителем готовой пищи Maga Foods.

В этом году, 31 марта, олигархи избавились от акций PHM SF Dutch Topco B.V., а, соответственно, и в Maga Foods, перепродав их. Новый владелец компании, новосозданная нидерландская фирма Signature Foods Group B.V., взяла кредит на покупку акций у другой компании, бенефициаром которой через является Фридман.

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В конце апреля Польша внесла Maga Foods в санкционный список страны, поскольку обнаружили среди бенефициаров подсанкционных Фридмана и Авена. После смены собственника польская компания безуспешно попросила исключить ее из санкционного списка.

Зато новый владелец польского производителя еды Signature Foods нашел другую лазейку для избежания санкций и ликвидировал компанию Maga Foods, разорвав таким образом все формальные связи с Фридманом и Авеном. После этого, в августе 2022 года, компанию в конце концов исключили из санкционного списка.

Таким образом олигархи Фридман и Авен уже после введения санкций на уровне Евросоюза лишились двух бизнесов в двух странах-членах ЕС, в которые за этот и предыдущий годы проинвестировали более полумиллиарда евро.

В то же время, если российским олигархам уже удалось продать активы или переписать на связанные с ними фирмы, конфисковать их в пользу Украины вряд ли получится. Для того, чтобы это стало возможным, в странах ЕС должна быть принята и заработать директива ЕС об уголовной ответственности за обход санкций.