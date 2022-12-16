Кременчуг на Полтавщине остался без тепла и света

В Кременчуге Полтавской области из-за обесточивания в результате обстрелов не работает система теплоснабжения.

Об этом сообщил городской голова Виталий Малецкий.

"Из-за временного отсутствия электроснабжения по области не работает городская система отопления.

Обязательно закройте все окна и проведите все возможные меры по сохранению тепла в помещениях!", – написал он.

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