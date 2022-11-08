ЕС в среду предложит план помощи Украине на 18 миллиардов евро - Bloomberg

Еврокомиссия в среду, 8 ноября, предложит новый механизм для предоставления Украине 18 млрд евро финансовой помощи в течение следующего года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с предложением.

Отмечается, что новый механизм будет достаточно гибким, чтобы в будущем корректировать объемы помощи в зависимости от потребностей в финансировании. Кроме того, план поможет подготовить почву для восстановления Украины.

Цель такого плана - обеспечить предсказуемую финансовую поддержку Украине после критики со стороны США и Киева относительно задержек в предоставлении ликвидности. Украина нуждается в около 38 миллиардов долларов в следующем году. Ранее администрация Байдена сигнализировала, что готова покрыть около половины этой суммы. Также среди крупнейших источников финансирования Украина видит Международный валютный фонд.

ЕС до сих пор не утвердил остальные 3 млрд евро из пакета помощи в 9 млрд евро на 2022 год, обещанного в мае. Государства-члены не пришли к согласию относительно того, должна ли помощь предоставляться в виде грантов или льготных кредитов. Кроме того, страны столкнулись с вопросом относительно объема гарантий, которые они должны предоставить для заимствования денег на рынках.

Чтобы избежать дальнейших задержек, исполнительная власть ЕС предложит использовать дополнительную финансовую подушку в бюджете ЕС как гарантию для привлечения средств. Этот вариант потребует единодушной поддержки всех 27 стран-членов для внесения изменений в бюджетные рамки ЕС. Однако сейчас такому шагу может препятствовать Венгрия, которая заявила, что не будет поддерживать новые совместные фонды ЕС для Украины.

Новый инструмент для помощи Украине, который сейчас обсуждается, будет предусматривать предоставление льготных кредитов для покрытия насущных потребностей, восстановления критически важной инфраструктуры и начальной поддержки для послевоенной реконструкции.

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В то же время Украина должна будет выполнить ряд требований, чтобы получить средства. В частности, в сфере верховенства права, государственного управления, борьбы с мошенничеством и коррупцией, что одновременно будет способствовать сближению с ЕС на пути к членству.

Напоминаем:

Страны Евросоюза обсуждают предоставление Украине ежемесячной финансовой помощи в 1,5 млрд евро, таким образом помощь в 2023 году ожидается на уровне 18 млрд евро.

В 2023 году, благодаря частичной адаптации украинской экономики к военному времени и освобождению украинских земель, правительство закладывает бюджетный разрыв на уровне 3,5 млрд долларов.

Как ранее рассказывал премьер-министр Денис Шмыгаль, из такого расчета в следующем году Украина нуждается в 38 млрд долларов. Тогда говорилось о том, что Евросоюз может предоставить помощь в размере 1 млрд долларов в месяц (12 млрд долларов за весь год), еще 12 млрд долларов за год - от Международного валютного фонда, а также 1,5 млрд долларов ежемесячной помощи от США.





