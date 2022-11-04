Маск начинает сокращение сотрудников Twitter - FT
С недавних пор владелец и CEO Twitter, миллиардер Илон Маск начинает процесс сокращения штата Twitter, о чем он сообщил сотрудникам в электронном письме.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на электронное письмо, с которым ознакомилась редакция.
Сотрудники Twitter будут уведомлены о своем статусе занятости до 9 утра PT в пятницу (18:00 по Киеву).
"Со стремлением оздоровить Twitter, мы пройдем через сложный процесс сокращения нашей глобальной рабочей силы в пятницу", - говорится в электронном письме, которое было получено сотрудниками днем ранее.
В электронном письме не уточняются масштабы сокращения штата. Однако ранее Маск разработал планы сокращения около 3700 рабочих мест, или половины штата, хотя окончательная цифра может измениться.
В электронном письме в четверг сообщалось, что офисы Twitter будут временно закрыты, а в пятницу будет приостановлен доступ ко всем бейджам, "чтобы обеспечить безопасность каждого сотрудника, а также систем Twitter и данных клиентов".
Накануне электронного письма сотрудники Twitter на форуме Blind, где технические работники могут анонимно делиться сообщениями, поделились своим разочарованием в стиле управления Маска.
Напоминаем:
Новый глава Twitter Илон Маск планирует уволить до половины сотрудников Twitter в рамках масштабного сокращения расходов компании.
Три топ-менеджеры Twitter покидают компанию после закрытия сделки о ее покупке миллиардером Илоном Маском, они получат более 100 млн долларов выходного пособия и других выплат.
Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск начал руководить Twitter, а предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру.