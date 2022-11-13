Россия добивается подключения к SWIFT своего госбанка в рамках переговоров по "зерновой сделке"

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в субботу подтвердил, что Россия поднимала в рамках переговоров о "зерновой сделке" с представителями ООН вопрос подключения к системе SWIFT государственного "Россельхозбанка".

Как сообщает "Европейская правда", слова Вершинина приводит российское агентство ТАСС.

"Мы обсуждаем это не первый раз, потому что, с моей точки зрения, переподключение Россельхозбанка, который обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным вопросам, сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом. Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперед... Мы над этим работаем, и мы будем этого добиваться", - заявил он.

Замглавы МИД РФ отметил, что существуют конкретные проработки того, как можно в качестве временной опции открывать корреспондентские счета в ряде зарубежных банков - Citibank и JPMorgan.

"Но эта если опция и может быть, то она может быть только временная, потому что реальное решение - это полное переподключение к системе финансовых сообщений SWIFT "Россельхозбанка", - добавил он.

В июне "Россельхозбанк", а также "Сбербанк" и "Московский кредитный банк" были отключены от системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Ранее агентство Reuters писало, что Россия требует от Запада ослабить ограничения для государственного сельскохозяйственного кредитора "Россельхозбанка", чтобы способствовать экспорту российского зерна.

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Россия утверждает, что санкции, введенные после начала полномасштабной войны против Украины, затрудняют российским трейдерам зерна и удобрений обработку платежей и доступ к судам, страхованию и портам, хотя продовольствие не подпадает под действие санкций.

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