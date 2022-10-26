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Зеленский изменил состав СНБО: экспредседателя НБУ Шевченко заменили действующим

Среда, 26 октября 2022, 13:38 - Анастасия Жарикова
 
сайт президента украины

Президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны экспредседателя Нацбанка Кирилла Шевченко и заменил его новым главой регулятора Андреем Пышным.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

Документ от 25 октября вступил в силу с момента его публикации.

Напоминаем:

Глава Национального Банка Кирилл Шевченко 4 октября официально подтвердил, что уходит в отставку.

6 октября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях тогда еще действующего главы Национального банка Кирилла Шевченко в период его руководства "Укргазбанком".

Также подозрение в хищении 206 млн грн государственного банка сообщили еще четырем основным фигурантам данного преступления, среди которых бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

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Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более 200 млн. грн., среди которых - экспредседатель Нацбанка Кирилл Шевченко.

СНБО НБУ Зеленский
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