В Британии арестовали бизнесмена, который мог помочь Дерипаске уклоняться от санкций

Министерство юстиции США во вторник объявило об аресте британского бизнесмена Грэма Бонэм-Картера, которого обвиняют в содействии уклонению от санкционного режима российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как утверждает американский Минюст, 62-летний Бонэм-Картер работал на структуры, подконтрольные Дерипаске, с июля 2003 года - даже после того, как российский олигарх попал под санкции США.

Британского бизнесмена обвиняют в совершении незаконных транзакций на сумму более одного миллиона долларов "с целью финансирования объектов недвижимости в США в интересах Дерипаски".

В частности, якобы через Бонэм-Картера Дерипаска в 2005-2008 годах приобрел три жилых объекта в США, которыми продолжил управлять и тогда, когда на олигарха распространялся санкционный режим. В период с марта по декабрь 2021 года британский бизнесмен перевел более 1,04 миллиона долларов с банковского счета в России на содержание трех объектов недвижимости Дерипаски.

Кроме того, Бонэм-Картера обвиняют в попытке незаконно перевезти произведения искусства, приобретенные Дерипаской, из аукционного дома в Нью-Йорке в Лондон в мае 2021 года, скрывая право собственности Дерипаски на них.

Британцу предъявили три пункта обвинения: заговор с целью нарушения и уклонения от санкций США, нарушение американского закона о чрезвычайных экономических полномочиях и мошенничество с использованием электронных средств связи. По каждому из них мужчине грозит до 20 лет заключения.

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"Правительство США будет добиваться его экстрадиции в Соединенные Штаты", - отметили в американском министерстве юстиции.

Как сообщалось, в конце сентября власти США обвинили российского металлургического магната Олега Дерипаску и двух его сообщников - гражданку США Ольгу Шрики и гражданку России Наталью Бардакову - в сговоре с целью нарушения американских санкций, введенных против олигарха и его частной инвестиционной компании "Базовый элемент".