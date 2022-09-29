В Минагрополитики не уверены в продлении "зернового соглашения" из-за "психической нестабильности" Путина

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский не может предусмотреть, будет ли продлено "зерновое соглашение" при посредничестве ООН и Турции, поскольку президент России Владимир Путин слишком "ментально нестабильный".

Об этом он заявил на саммите Future of Food and Farming Summit в Париже, сообщает Politico.

Сольский сказал, что трудно обсуждать шансы на продление соглашения, позволяющего Украине вести морскую торговлю, несмотря на ее войну с Россией, срок действия которой истекает в ноябре.

"С психически здоровым человеком всегда можно обсудить эти шансы. В этой ситуации это не так", – сказал Сольский.

Несмотря на подписанное в июле соглашение, в последние недели Путин критиковал его и утверждал, что подавляющее большинство экспортированного зерна идет в богатые страны Европы, а не в бедные страны, которые в этом больше всего нуждаются. Такие замечания вызывали сомнения в том, что сделка будет продлена.

"Очень трудно что-то планировать", - сказал Сольский и добавил, что Украина работает с ООН и Турцией над продолжением соглашения, которое является жизненно важным для украинской экономики и для стран с нехваткой продовольствия, в частности в Африке.

"Я думаю, что продление соглашения будет для нас очень тревожным вопросом до момента его подписания. У нас будет понимание того, произойдет это или нет, ближе к завершению [соглашения]", – отметил министр.

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Напоминаем:

За два месяца работы "зернового коридора" из украинских портов вышли 238 судов из 5,46 млн. тонн агропродукции, предназначенной для стран Азии, Европы и Африки.

Президент РФ Владимир Путин повторил свои предварительные тезисы о том, что зерно из Украины якобы продолжает идти мимо беднейших стран и заявил, что это Запад "провоцирует продовольственный кризис".





